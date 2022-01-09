Из Казахстана прибыл самолет с украинцами на борту

В Украину из Казахстана прилетели 33 граждане нашей страны, которые изъявили желание покинуть страну из-за нестабильной ситуации.
Об этом сообщает "Сегодня"
Детали
Рейсовый самолет из Нур-Султана приземлился в аэропорту "Борисполь" сегодня в 20:50. Из Казахстана вернулись 33 граждане Украины.
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Следующие рейсы из страны
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, следующие рейсы из Казахстана в Украину состоятся 13 и 16 января. Тогда из страны украинцев, которые изъявят желание, вернут домой.
- 33- . 13 16 . , , . , .— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 9, 2022