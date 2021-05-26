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Из "Нафтогаза" ушла советница Коболева, которая помогла отсудить у "Газпрома" почти 3 млрд долл

26 мая, 19:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Елена Зеркаль рассказала, как Украина смогла отсрочить запуск Северного потока – 2

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Советница уволенного из "Нафтогаза" Андрея Коболева Елена Зеркаль тоже покинула компанию и уже даже забрала свою трудовую книжку.

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Об этом она сообщила НВ.

Зеркаль пришла в компанию в мае 2020 года и возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел "Нафтогаза" в спорах с российским "Газпромом" и в делах против России.

"Трудовая книжка уже у меня на руках", – сказала она.

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Также Зеркаль отметила, что сейчас ситуация вокруг "Северного потока – 2" крайне непроста. Она напомнила, что многие годы "Нафтогаз" объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе и это позволило получить отсрочку запуска газопровода более чем на год и сохранило Украине почти 3 млрд долларов дохода от газотранспортной системы.

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"Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто. При объединении усилий всех международных союзников и активном включении президента, Украина может в определенной мере снизить свои потенциальные потери", – подчеркнула Зеркаль.

Напомним, что после увольнения Коболева и назначения новым главой компании Юрия Витренко весь наблюдательный совет хотел уйти в отставку. Однако Кабмин и "Нафтогаз" смогли договориться.

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