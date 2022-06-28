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Из плена РФ освободили украинских военных – названо количество (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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28 июня, 14:53
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Это был 13-й обмен военнопленными между Украиной и Россией
Украинских пленных вернули домой. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинских пленных вернули домой. Фото: коллаж "Сегодня"

Из российского плена освободили 17 украинцев, из них 2 офицера и 14 солдат. Обмен провели по формуле 17 на 15. Некоторые украинские защитники нуждаются в лечении.

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными, передает ГУР МО Украины.

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Домой вернулись 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский.

Пятеро освобожденных – тяжелораненые. Они нуждаются в неотложном лечении.

К слову, это был 13-й обмен военнопленными между Украиной и Россией.

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Украинцев освободили из плена. Фото: УНИАН

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Защитники Мариуполя могут вернуться в Украину в ближайшее время

Уже в ближайшее время защитники Мариуполя могут вернуться в Украину. Однако точная дата пока неизвестна. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

В частности, должны вернуться те, кто держал оборону на территории завода "Азовсталь". По словам Буданова, речь идет о поэтапном обмене пленными с Российской Федерацией.

Ранее мы рассказывали, что Украина делает все возможное на политическом уровне, чтобы ускорить освобождение украинских пленных. Однако это сложный процесс, которым занимается Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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