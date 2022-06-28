Из плена РФ освободили украинских военных – названо количество (фото, видео)

Из российского плена освободили 17 украинцев, из них 2 офицера и 14 солдат. Обмен провели по формуле 17 на 15. Некоторые украинские защитники нуждаются в лечении.
Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными, передает ГУР МО Украины.
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Домой вернулись 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский.
Пятеро освобожденных – тяжелораненые. Они нуждаются в неотложном лечении.
К слову, это был 13-й обмен военнопленными между Украиной и Россией.
Украинцев освободили из плена. Фото: УНИАН
Защитники Мариуполя могут вернуться в Украину в ближайшее время
Уже в ближайшее время защитники Мариуполя могут вернуться в Украину. Однако точная дата пока неизвестна. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
В частности, должны вернуться те, кто держал оборону на территории завода "Азовсталь". По словам Буданова, речь идет о поэтапном обмене пленными с Российской Федерацией.
Ранее мы рассказывали, что Украина делает все возможное на политическом уровне, чтобы ускорить освобождение украинских пленных. Однако это сложный процесс, которым занимается Главное управление разведки Министерства обороны Украины.