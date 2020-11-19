Из Украины хотели вывезти запчасти к зенитно-ракетному комплексу: нарушителям помешала СБУ

В столице правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения. В частности, злоумышленники хотели вывезти из страны детали к зенитно-ракетному комплексу.

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Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, в одну из стран Ближнего Востока планировали отправить комплектующие и детали для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М". Чтобы скрыть военное назначение этих товаров, отправитель указал ложные сведения об их количественно-качественных характеристиках.

Также у нарушителей не было разрешения на продукцию от Госслужбы экспортного контроля.

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Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства преступления.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители пресекли попытку злоумышленников вывезти из страны оборудование для нужд ВМС России.

Кроме того, мы писали, как в Днепропетровской области задержали пару, которая торговала самодельным оружием.

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