Из Украины хотели вывезти запчасти к зенитно-ракетному комплексу: нарушителям помешала СБУ

В столице правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения. В частности, злоумышленники хотели вывезти из страны детали к зенитно-ракетному комплексу.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, в одну из стран Ближнего Востока планировали отправить комплектующие и детали для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М". Чтобы скрыть военное назначение этих товаров, отправитель указал ложные сведения об их количественно-качественных характеристиках.
Также у нарушителей не было разрешения на продукцию от Госслужбы экспортного контроля.
Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства преступления.
Напомним, ранее в Николаеве правоохранители пресекли попытку злоумышленников вывезти из страны оборудование для нужд ВМС России.
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