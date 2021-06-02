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Из Украины попытались вывезти детали для военной авиации

2 июня, 15:32

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Приборы для военно-транспортных самолетов собирались доставить в страны, которые находятся под санкциями Совета Безопасности ООН

Служба безопасности Украина помешали одной из отечественных транспортных авиакомпаний незаконно вывезти из страны приборы для военно-транспортных самолетов.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что незаконную контрабанду перехватили в Николаевской области. Ее собирались доставить в страны, которые находятся под санкциями Совета Безопасности ООН. Что именно это за страна – неизвестно, однако сама авиакомпания специализируется на грузоперевозках на Ближний Восток и в Африку.

/ Фото: СБУ

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Первая контрабандная партия оборудования была изъята, а одному из участников незаконной схемы уже объявили подозрение в нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).

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Идет досудебное расследование.

/ Фото: СБУ

Напомним, в прошлом году в Николаеве СБУ помешала вывезти в Россию оборудование для испытаний газотурбинных двигателей, которые используются на военных кораблях РФ.

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Кроме того, в конце 2020 года работников госпредприятия пытались незаконно вывезти из Украины в одну из среднеазиатских стран детали к зенитно-ракетному комплексу "Оса-АКМ".

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