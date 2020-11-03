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Из Украины вывозили двигатели и запчасти к военным вертолетам: схему организовали в России

3 ноября, 13:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Детали якобы продавали в разные страны

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые похищали из украинских предприятий запчасти к вертолетам и вывозили их за границу.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По предварительной информации, организовали незаконную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе работники украинского предприятия, похищали по заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций.

Похищенную продукцию вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование по поддельным документам продавали странам Ближнего Востока и бывшего СНГ.

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Сообщается, что фигурантов задержали, когда те хотели продать авиационный двигатель на сумму 980 000 долларов. Как оказалось, он относится к товарам двойного использования, то есть подходит и для военных вертолетов.

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Во время обысков в домах и офисах фигурантов работники СБУ нашли запчасти для вертолетов "Ми-2" и "Ми-8", а также черновые записи.

Сейчас задержан начальник отдела стратегического предприятия, ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. Теперь подозреваемый будет под домашним арестом.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили схему по растрате около 100 миллионов гривен на закупках военного имущества для военнослужащих.

Кроме того, мы писали, как в Киевской области злоумышленник хотел продать комплектующие к штурмовику Су-25.

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Россия авиация Украина запчасти хищение
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