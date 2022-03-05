Из Волновахи удалось эвакуировать 400 человек

Российские оккупанты обстреливали город

/ Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 14:50 сегодня, 5 марта, около 400 жителей Волновахи и окрестных населенных пунктов удалось эвакуировать.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Обстрел Россией

"Это те люди, кто смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта", – отметил он.

Павел Кириленко. / Фото: Укринформ

По словам Кириленко, хотя сегодня в городе был необходимый транспорт для эвакуации большого количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку российские оккупанты начали обстрел Волновахи.

"Продвигаться туда было крайне опасно. Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место", – написал Павел Кириленко.

Что произошло

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сегодня, 5 марта, сообщила, что Россия начала обстрел городов Волноваха и Мариуполь из тяжелого вооружения, что делает невозможным движение колонны в другой город.

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"Как вы знаете, с 09:00 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора – Волноваха и Мариуполь. Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности, даже при посредничестве Красного Креста не сдержала взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха" , – сказала Верещук.

Напомним, украинские защитники за неделю обезвредили свыше 100 российских военных, штурмующих Мариуполь.

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