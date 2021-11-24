Из-за антивакцинаторов Украине грозят новые эпидемии

Из-за противников COVID-вакцин украинцы отказываются и от других прививок – это может привести к печальным последствиям

В Украине движение антивакцинаторов ударило не только по COVID-статистике / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр здравоохранения Витор Ляшко заявил, что из-за противников COVID-вакцинации в Украине ухудшилась статистика и по прививкам от других болезней.

Об этом он рассказал "Бабелю".

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Украинцы стали реже вакцинироваться от дифтерии и столбняка. Из-за этого в стране может случиться вспышка опасных болезней.

"Когда через ковид в стране активизировались противники вакцинации, статистика по рутинным прививкам тоже ухудшилась. Например, по данным Минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии", – сказал министр.

Почему Минздрав обвиняют в провале вакцинации

Одна из претензий украинцев к властям о том, что в стране якобы сосредоточились на вакцинации молодежи, а не групп риска – пожилых людей. По словам Ляшко, что людям из групп риска предложили вакцинироваться первыми, но они не спешили — хотели посмотреть, "что будет с Оксаной, Галей и соседом".

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"После этого можно было либо ждать, пока эта категория созреет, и не давать прививки другим, либо начать массовую вакцинацию и показать пожилым людям, что от вакцин никто не умирает. Выбрали второй вариант", - говорится в интервью.