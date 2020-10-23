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Из-за COVID-19 стадионы и казармы могут переоборудовать в госпитали – Арахамия

23 октября, 23:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Прогнозы, которые дают врачи-инфекционисты, - ужасающие

Из-за большого количества случаев коронавируса в Украине стадионы и казармы могут переоборудовать в госпитали.

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Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что все-таки эти спортивные арены, где сейчас проходят какие-то концерты, те же самые казармы, возможно, придется освобождать", – сказал Арахамия.

Он отметил, что те прогнозы, которые показывают врачи-инфекционисты – ужасающие.

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"Как в момент, когда существует жесткий запрет на проведение массовых мероприятий, и Украина каждый день устанавливает рекорд по количеству умерших, самое главное, а не только заболевших, в Одессе проводят день города и делают огромные концерты на десятки тысяч людей", – отметил Арахамия.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский указал на проблему, когда собирали десятки тысяч людей на концертах – Днепр, Одесса, Харьков, после чего там пошла волна коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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карантин коронавирус Давид Арахамия
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