Из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта в трех областях

Из-за непогоды 17-18 октября в Украине оказались обесточены 43 населенных пункта. Также сильный ветер повредил крыши зданий и повалил деревья.

Реклама

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, без света остались люди в трех областях:

Черниговская – 30 населенных пунктов;

Донецкая – 10;

Кировоградская – 3.

Читайте также: В соседнем с Закарпатьем Кошице уровень воды в реках критически поднялся

Последствия осложнения погодных условий в Кировоградской, Николаевской и Киевской областях:

повреждены крыши более 140 зданий;

повалены около 110 деревьев;

подтоплены 11 домохозяйств.

Реклама

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода 18 октября.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама