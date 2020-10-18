Из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта в трех областях

Из-за непогоды 17-18 октября в Украине оказались обесточены 43 населенных пункта. Также сильный ветер повредил крыши зданий и повалил деревья.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, без света остались люди в трех областях:
- Черниговская – 30 населенных пунктов;
- Донецкая – 10;
- Кировоградская – 3.
Читайте также: В соседнем с Закарпатьем Кошице уровень воды в реках критически поднялся
Последствия осложнения погодных условий в Кировоградской, Николаевской и Киевской областях:
- повреждены крыши более 140 зданий;
- повалены около 110 деревьев;
- подтоплены 11 домохозяйств.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода 18 октября.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк