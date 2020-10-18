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Из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта в трех областях

18 октября, 08:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

От сильного ветра пострадали 140 зданий

Из-за непогоды 17-18 октября в Украине оказались обесточены 43 населенных пункта. Также сильный ветер повредил крыши зданий и повалил деревья.

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Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, без света остались люди в трех областях:

  • Черниговская – 30 населенных пунктов;
  • Донецкая – 10;
  • Кировоградская – 3.

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Последствия осложнения погодных условий в Кировоградской, Николаевской и Киевской областях:

  • повреждены крыши более 140 зданий;
  • повалены около 110 деревьев;
  • подтоплены 11 домохозяйств.
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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода 18 октября.

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