На Западе и в Центре задерживаются поезда: список

Утром 25 апреля российские оккупанты нанесли удары по железнодорожным станциям

Оккупанты обстреляли ж/д станции в Украине / Коллаж "Сегодня"

Из-за того, что военные РФ повредили железнодорожную инфраструктуру в центре и на западе Украины, в том числе тяговые подстанции, в пути задерживаются некоторые поезда.

Об этом сообщает "Укрзалізниця".

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Какие поезда задерживаются и на сколько:

№86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);

№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);

№87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);

№96 Рахов – Киев (+1 час);

№770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);

№50 Трускавец – Киев (+ 4 часа);

№56 Рахов – Киев (+ 3 часа);

№21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);

№13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 2 часа);

№231 Днепр – Львов (+ 3 часа);

№45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);

№774 Львов – Дарница (+ 1 ч 42 мин);

№722 Киев – Харьков (+90 мин);

№6093 Здолбунов – Львов (+1 час);

№803 Ровно – Львов (+30 мин).

"Делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика, и восстанавливаем инфраструктуру", – говорится в сообщении.

Россия за час нанесла удары по пяти ж/д станциям

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины, есть пострадавшие.

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"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. 25 апреля в течении часа под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны. Пострадавшие есть, детали выясняем. Буду информировать", – сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Из-за повреждений тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.

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