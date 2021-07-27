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Из-за потепления в Украине начали выращивать экзотические плоды (видео)

27 июля 2021 6:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Журналисты "Сегодня" разузнали, как глобальное потепление влияет на урожай в Украине

Растение сорго на фото слева, зизифус - справа. Фото: коллаж "Сегодня"

Растение сорго на фото слева, зизифус - справа. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в этом году ожидают рекордный урожай – 100 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Его уже называют крупнейшим урожаем за годы независимости. Даже во времена СССР такого не было.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", лето оказалось удачным – теплым и дождливым. Изменился климат. А еще из-за потепления в Украине начинают выращивать довольно экзотические плоды. Стоит ждать урожая зизифуса и сорго.

Кроме того, в Украине в течении последних шести лет начали выращивать лаванду. Она перекочевала из крымских гор на равнины.

"Лаванда выдерживает морозы до 35 градусов. С одного гектара можно получить около 10 тысяч долларов, она прибыльная", – сказал соучредитель сельскохозяйственного кооператива Станислав Рассоха.

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Сейчас как раз сезон сбора пахучей травы. Таких фермеров, как Станислав, у кого есть и поля, и мощности для переработки лаванды в эфирное масло и лавандовую воду, единицы. Но говорит, что все изменится.

На севере Украины приживается теперь и тропическая ягода – жимолость.

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А на Волыни Дмитрий в своем саду недалеко от Луцка выращивает киви, инжир, иргу вместе с традиционными яблоками и грушами.

Кроме того, поля, где из-за климата недостаточно осадков, кукурузу вытесняет сорго, распространенный в тропических и субтропических странах. Растет и лавровый лист.

Эксперты говорят, что климат изменился ощутимо, однако экзотика пока на уровне экспериментов. А еще предупреждают, что из-за потепления под угрозой наши традиционные фрукты и ягоды.

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Например, яблокам может стать жарковато в центральных регионах, а теплые зимы и холодная весна могут истребить малину и клубнику.

Как ранее заявили в ООН, температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, человечество движется к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия.

Также напомним, в Чернобыле нашли редкие растения.

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