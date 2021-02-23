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Приговор Сергею Стерненко: активисты объявили ультиматум Зеленскому

23 февраля, 23:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Протесты под Офисом президента будут продолжаться до тех пор, пока активиста не освободят

Участники акции протеста против приговора, вынесенного активисту Сергею Стерненко, расходятся из-под Офиса президента на улице Банковой в Киеве.

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Организаторы уже объявили в блоге Стерненко в Facebook дату новой демонстрации и пообещали "оставаться на Банковой столько, сколько надо".

"Мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко не будет на свободе. Вы нужны в Киеве. Суббота, 12:00, Офис президента", – говорится в объявлении.

Организаторы митингов также поблагодарили протестующих в разных городах, отметив, что поддержать Стерненко собрались "многотысячные акции по всей Украине и за рубежом".

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"Сегодня 7 лет дали каждому из нас", – резюмируют организаторы.

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Напомним, что протесты вспыхнули после того, как ранее в этот день украинского активиста Сергея Стерненко признали виновным и по совокупности уголовных преступлений приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.

Видео: Сегодня

Акция под Офисом президента переросла в беспорядки – протестующие распыляли в полицейских и служащих Нацгвардии перцовые баллончики и кидали фаеры. В результате 17 участников акции были задержаны, а также возбуждено уголовное производство.

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приговор митинг акция протеста Банковая беспорядки стерненко Офис президента

Источник: Сегодня

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