Из-за принтера: в Ровенской области осудили мертвого преподавателя

Преподаватель умер 4,5 года назад, однако рассмотрение дела не прекратилось

Преподаватель потребовал у студентов вознаграждение за защиту дипломных работ. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области осудили преподавателя, умершего за несколько лет до судебного заседания. Судья признал преподавателя виновным во взяточничестве и даже избрал ему наказание в размере одного года ограничения свободы. Правда, уголовное производство после суда было закрыто.

О таком пишет Суспільне.

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В чем обвинили преподавателя

Его судили за то, что за защиту дипломных работ в мае 2015 он взял принтер. Семь студентов-выпускников дали по 350 гривен и приобрели прибор.

Действия преподавателя квалифицировали как просьбу оказать неправомерную выгоду для себя за действия с использованием служебного положения.

Дело рассматривалось в суде, когда преподаватель уже умер

Его не стало в 2017 году. Адвокат умершего продолжил настаивать на том, что мужчина не признавал вину и просил продолжить рассмотрение уголовного производства.

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На суде бывшие студенты рассказали, что принтер купили добровольно для облегчения написания дипломных работ. Возвращения техники или денег за нее – ожидали, однако преподаватель частично вернул юношам средства, потому что они не защитили дипломные проекты.

Специально созданная комиссия установила, что мужчина также требовал у детей сигареты и пиво во время учебного процесса.

Приговор суда

Суд признал преподавателя виновным в просьбе и получении неправомерного требования, пользуясь служебным положением.

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Хотя мужчина умер за 4,5 года до вынесения определения, ему избрали наказание в виде одного года ограничения свободы. Впрочем, уголовное дело закрыли из-за смерти обвиняемого.

Адвокат еще можно подать апелляцию.

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