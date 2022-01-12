Из-за принтера: в Ровенской области осудили мертвого преподавателя

В Ровенской области осудили преподавателя, умершего за несколько лет до судебного заседания. Судья признал преподавателя виновным во взяточничестве и даже избрал ему наказание в размере одного года ограничения свободы. Правда, уголовное производство после суда было закрыто.
О таком пишет Суспільне.
В чем обвинили преподавателя
Его судили за то, что за защиту дипломных работ в мае 2015 он взял принтер. Семь студентов-выпускников дали по 350 гривен и приобрели прибор.
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Действия преподавателя квалифицировали как просьбу оказать неправомерную выгоду для себя за действия с использованием служебного положения.
Дело рассматривалось в суде, когда преподаватель уже умер
Его не стало в 2017 году. Адвокат умершего продолжил настаивать на том, что мужчина не признавал вину и просил продолжить рассмотрение уголовного производства.
На суде бывшие студенты рассказали, что принтер купили добровольно для облегчения написания дипломных работ. Возвращения техники или денег за нее – ожидали, однако преподаватель частично вернул юношам средства, потому что они не защитили дипломные проекты.
Специально созданная комиссия установила, что мужчина также требовал у детей сигареты и пиво во время учебного процесса.
Приговор суда
Суд признал преподавателя виновным в просьбе и получении неправомерного требования, пользуясь служебным положением.
Хотя мужчина умер за 4,5 года до вынесения определения, ему избрали наказание в виде одного года ограничения свободы. Впрочем, уголовное дело закрыли из-за смерти обвиняемого.
Адвокат еще можно подать апелляцию.
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