Українська
$ 27,41
32,41
  1. Последние новости Украины

Из-за штамма "Дельта" в Украине вводят новые правила въезда в страну

5 июля 2021 15:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По возвращению из некоторых стран украинцам придется сдавать экспресс-тест на коронавирус или проходить двухнедельную самоизоляцию

В Украине ввели новые правила въезда в страну из-за COVID-19. Фото: REUTERS/Remo Casilli

В Украине ввели новые правила въезда в страну из-за COVID-19. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Из-за распространения нового штамма коронавируса "Дельта" в Украине вводят новые правила въезда в страну.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Реклама

Теперь украинцам необходимо будет сдавать экспресс-тест на коронавирус или проходить двухнедельную самоизоляцию с приложением "Дій вдома" по возвращению из таких стран:

  • Португалия;
  • Россия;
  • Великобритания;
  • Индия.

Это связано с тем, что в этих странах фиксируют наибольшее количество случаев заражения новым штаммом "Дельта". Также всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдать экспресс-тест.

Не пропусти!
Они не виделись месяц! Как футболистов сборной Украины встречают дома их дети
Роман Яремчук и его сынишка

Также мы писали о том, что власти Львова приняли решение усилить карантинные ограничения и увеличить количество вакцинаций на фоне распространения штамма коронавируса "Дельта".

Ранее мы сообщали, что более двух миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19. Также напомним, в Киеве открыли мини-центры вакцинации.

Реклама

Все подробности в спецтеме Дельта-штамм коронавируса: что известно

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Сливочное масло без масла. Что продают украинцам – результаты экспертизы (видео)
Сливочное масло без масла. Что продают украинцам – результаты экспертизы (видео)Украина
Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море – эксклюзивные подробности от капитана (обновлено)
Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море – эксклюзивные подробности от капитана (обновлено)Россия
Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)
Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)Украина
"Для него россияне – братья". В Киеве из-за сотрудничества с Дорном пострадал магазин (видео)Украина
Июльские сюрпризы доллара – что дальше
Июльские сюрпризы доллара – что дальшеФинансы
Смерть после прививки Pfizer в Виннице. Названа причина
Смерть после прививки Pfizer в Виннице. Названа причинаДругие регионы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять