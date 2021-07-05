Из-за штамма "Дельта" в Украине вводят новые правила въезда в страну

По возвращению из некоторых стран украинцам придется сдавать экспресс-тест на коронавирус или проходить двухнедельную самоизоляцию

В Украине ввели новые правила въезда в страну из-за COVID-19. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Из-за распространения нового штамма коронавируса "Дельта" в Украине вводят новые правила въезда в страну.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Реклама

Теперь украинцам необходимо будет сдавать экспресс-тест на коронавирус или проходить двухнедельную самоизоляцию с приложением "Дій вдома" по возвращению из таких стран:

Португалия;

Россия;

Великобритания;

Индия.

Это связано с тем, что в этих странах фиксируют наибольшее количество случаев заражения новым штаммом "Дельта". Также всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдать экспресс-тест.

Также мы писали о том, что власти Львова приняли решение усилить карантинные ограничения и увеличить количество вакцинаций на фоне распространения штамма коронавируса "Дельта".

Ранее мы сообщали, что более двух миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19. Также напомним, в Киеве открыли мини-центры вакцинации.

Реклама

Все подробности в спецтеме Дельта-штамм коронавируса: что известно