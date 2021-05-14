Из-за угрозы нападения России СБУ собралась под Крымом

В Херсоне собралось большое количество силовиков и чиновников госорганов по поручению президента Зеленского

/ Фото: СБУ

В Херсоне СБУ вместе с другими силовыми структурами и органами власти провели оперативно-штабной сбор по поручению президента Владимира Зеленского, на котором рассмотрели варианты реагирования на угрозу российского вторжения.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии участвовали представители СНБО, ВСУ, Госпогранслужбы, крымской прокуратуры, Нацполиции, Госбюро расследований, отделения Фонда госимущества, Государственных фискальной, миграционной, потребительской служб, Укртрансбезопасности, представительства президента в АР Крым и другие.

Первым делом силовики проверили готовность Украины к практическим действиям в случае нападения России вглубь материковой Украины. Участники сбора отработали механизмы взаимодействия органов государственной власти.

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На совещании обратили внимание на противодействие нарастающим террористическим угрозам, разведывательно-подрывной активности в приграничных районах Крыма.

На случай кризисных ситуаций в оккупированном Крыму, чиновники и силовики рассмотрели варианты применения специальных экономических и других санкций в отношении людей и компаний, причастных к финансированию террористической деятельности и содействию оккупантам на полуострове. Также обсудили формирование доказательной базы о преступлениях агрессора.

Оперативно-штабной сбор прошел по исполнение директивных поручений президента Владимира Зеленского.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия увеличила количество кибератак на Украину. В СБУ считают, что ситуация в киберсфере требует всестороннего подхода к предупреждению атак, иначе будут серьезные последствия.