Из-за войны не может вернуться к семье. Россиянка увидела в телешоу многодетного украинца и влюбилась в него

История переросла в реальную и пара поженилась, но сейчас они столкнулись с проблемой – Ольга не может вернуться к семье из-за войны

Многодетной семье нужна помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Увидела в телешоу многодетного украинца и влюбилась в него – россиянка из Барнаула приехала в глухую деревню, чтобы нянчить троих детей. И сейчас нуждается в нашей помощи, подробности на сайте "Сегодня".

Ольга, гражданка РФ. Но она давно мечтала жить в Украине. Поэтому она часто смотрела украинское ТВ, чтобы выучить язык. Так она увидела в телешоу "Невеста для папы" изобретателя веломобилей, который жил в Черкасской области, а ныне – в Кировоградской области Алексея Ганшина. Увидела и влюбилась... Нашла его в Инстаграме и виртуальная история любви началась...

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Ольга, гражданка РФ. Но она давно мечтала жить в Украине.

Дальше виртуальная история переросла в реальную. В конце лета прошлого года пара официально поженилась, чтобы вместе воспитывать троих детей Алексея от предыдущего брака (12,10, 7 лет – Семен, Антон и Виктория). Свадьба была скромной и без украшений.

Ольга получила удостоверение о временном проживании в Украине, но гражданство получить не успела (на это нужно более 3 лет – ред.). Пара была очень счастлива. Сельский дом. Пение птиц с утра. Простая еда. Путешествия на веломобилях вместе с детьми… Такое простое человеческое счастье каждый день… За большим городом Оля не заскучала ни разу…

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Пара была очень счастлива

К сожалению, за неделю до начала войны Ольга уехала к своим родителям в Сибирь. Дальше выезд для граждан РФ за границу был закрыт. Был огромный риск, что она останется за железным занавесом, и семья больше никогда не увидится. К счастью, благодаря помощи друзей Алексей нашел способ, которым жена сможет добраться домой в Украину. Да, именно сейчас, когда многие бегут из страны, она стремится вернуться в Украину.

Жена не может добраться к мужу

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Как можно помочь

Неделю назад Ольга смогла долететь до Армении. Из Армении можно было долететь до Кишинева (Молдова) и там перейти границу, оказаться в Украине. Но, к сожалению, Молдова закрыла небо для гражданской авиации. По земле Оля может доехать только до границ Турции и Болгарии. Проехать по территории Болгарии и Румынии невозможно для граждан РФ без визы. И ВОТ КАКАЯ ПОМОЩЬ НУЖНА!!! Есть возможность получить визу в Болгарию, но только при условии, что ее пригласит в страну ГРАЖДАНИН БОЛГАРИИ!

Дети хотят, чтобы мама вернулась

Алексей Ганшин и трое детей просят: "Если у вас есть знакомые граждане Болгарии, готовые помочь (сделать приглашение), пожалуйста, свяжитесь с Ольгой. Если ее вернут обратно в РФ, мы рискуем больше никогда не быть вместе".

Ссылка на ее профиль в Facebook.

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