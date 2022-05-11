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Из-за войны ожидается огромный спрос на протезы – как производство работает в Украине

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Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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11 мая, 19:58
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В протезно-ортопедическом цехе в Черкассах выросло число пациентов
В Черкасском протезно-ортопедическом цехе рассказали о своей работе
В Черкасском протезно-ортопедическом цехе рассказали о своей работе / Фото: Коллаж: Сегодня

Безумный спрос на протезы прогнозируют специалисты уже через несколько месяцев в Украине. Ведь оставшихся без конечностей пострадавших становится все больше с каждым днем. В Черкасском протезно-ортопедическом цехе количество пациентов уже выросло на 15 процентов. В центр, сейчас единственный в стране работающий на полную мощность, едут переселенцы со всех уголков страны.

"Надо, вот поломался, немножко подремонтировать", — говорит врачу пациент Олег Остапенко.

У него протез ноги уже 38 лет. Он сапер – взорвался на мине во время службы. Сегодня планирует снова идти на войну. Поэтому пришел "отремонтироваться".

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" Для того чтобы страну защищать! То, что делают орки, – это просто невозможно", — говорит он.

Отремонтировать протез Олегу помогает механик протезного цеха. Пять минут — и Олег уже крепко стоит на ногах.

"Протезы ног, протезы рук, корсеты, аппараты, протезы стоп. Все умею!" — рассказал Василий Яковенко, механик Черкасского протезно-ортопедического цеха

В соседнем кабинете врач-ортопед помогает пациенту привыкнуть к отремонтированному протезу.

Врач-ортопед Черкасского протезно-ортопедического цеха Григорий Грищенко рассказывает — с началом войны пациентов увеличилось на 15 процентов, сейчас уже обратилось 6 тысяч человек. Впрочем, в ближайшее время прогнозирует увеличение спроса.

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"Сейчас все эти люди, которые получили травмы, они сейчас в больницах так что до протезирования – еще очень мало времени. Наплыв будет, когда их выпишут, тогда будет очень большой наплыв", — говорит он.

Нагрузка на Черкасский протезно-ортопедический цех выросла, потому что сейчас этот центр – едва ли не единственный в стране, работающий на полную мощность.

"Из-за границы обращаются к нам наши пациенты – сейчас уехали по определенным обстоятельствам. Но помогаем. Отсылаем", — говорит мастер Черкасского протезно-ортопедического цеха Сергей Дегтерев.

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