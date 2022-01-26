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Избежать блэкаута. Как на случай вторжения РФ не остаться без интернета – советы

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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26 января, 07:00
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Пользователи интернета потребляют услугу двумя самыми популярными способами. Эксперты рассказали, какой из этих способов лучше
Противник не сможет отключить в Украине интернет / Коллаж "Сегодня"
Противник не сможет отключить в Украине интернет / Коллаж "Сегодня"

После ряда тревожных новостей о возможном вторжении России украинцы начали активно интересоваться тем, как выжить во время перебоев в работе интернета и электричества.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, как получить связь там, где с ней могут быть сложности.

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Мобильный или проводной интернет

Все обычные пользователи интернета потребляют услугу двумя самыми популярными способами:

  • домашний проводной интернет,
  • с помощью мобильного оператора.

"Два этих способа по надежности примерно одинаковы, но в случае отключения электропитания я отдал бы предпочтение мобильному интернету. Дело в том, что у мобильных операторов на базовых станциях стоят источники бесперебойного питания. На больших базовых станциях – дизельные генераторы. Все это способно подавать электропитание в среднем в течение суток", – говорит член правления Интернет Ассоциации Украины, руководитель компании "Телекон" Константин Жакун.

Если дома отключится электричество, то пользователь сможет пользоваться мобильным интернетом в течение суток.

Важно иметь внешний аккумулятор

Источников бесперебойного питания для узлов проводного интернета в большинстве многоквартирных домах не предусмотрено.

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"Важно иметь в запасе хотя бы один заряженный внешний аккумулятор (PowerBank). Например, я всегда вожу с собой в машине заряженный PowerBank. От одного такого аккумулятора на 10 тыс. мА*ч можно четыре раза зарядить телефон. Если айфон современной модели – то аккумулятора хватит на три раза", – говорит Константин Жакун.

Можно ли отключить весь интернет в стране?

Также он прокомментировал мнения, что мол, у противника может получиться одним махом отключить в Украине интернет.

"Интернет-сети в Украине децентрализованы. Это преимущество. У нас не как в Казахстане или Беларуси, где по одному крупному оператору управляют всем интернетом в стране. Структура доступа в Украине устойчивее, чем в Средней Азии", – уточнил эксперт.

Где найти электричество

Хоть и размещать дизельный генератор в квартире – не совсем правильный вариант, но, оказывается, в сложных обстоятельствах прибегают и к такому.

"Генератор не рассчитан на работу внутри жилого помещения. Но если обеспечить отвод дыма на балконе. Другими словами, есть приспособленцы, которые такое делают. Руководитель дружественной ассоциации мне рассказывал, что во время событий 2014 года в Донецке он лично заряжал от генератора 15 телефонов своих соседей. Генератор стоял на балконе", – говорит Жакун.

Угроза вторжения России

Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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Уже вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

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