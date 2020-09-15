Избиение Балуха: полиция рассматривает четыре версии

Судмедэкспертиза еще не завершена

Правоохранители, которые расследуют дело по факту избиения крымского активиста Владимира Балуха, рассматривают четыре версии произошедшего. Об этом сообщил бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко на своей странице в Facebook.

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По словам Сущенко, есть такие версии: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также журналист добавил, что его приглашали в следственный отдел полиции дать показания по этому делу.

"Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия", - написал Сущенко.

Он отметил, что пока судебно-медицинская экспертиза не завершена, от нее зависит результат расследования. Выяснить важные физические сведения сложно, ведь нет медицинской карты Балуха. Она осталась в оккупированном Крыму.

Кроме того, полиция установила большинство обстоятельств того вечера. Правоохранители уже нашли свидетелей и провели необходимые следственные действия.

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"Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", – подчеркнул Сущенко.

Как известно, 8 сентября в полицию обратился врач и сообщил о госпитализации с телесными повреждениями мужчины 1971 года рождения. Пострадавшим оказался крымский активист, бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

По этому факту правоохранители начали уголовное производство, квалифицировав преступление как разбой.

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