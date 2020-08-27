Українська
$ 27,46
32,43
  1. Последние новости Украины

Избивали толпой и пытались поджечь автобус – появилось видео нападения на трассе Киев-Харьков

27 августа, 22:03

Игорь Рец Игорь Рец

На видео видно, как молодые люди избивают человека на проезжей части

В сети появилось видео момента нападения на автобус на трассе Киев-Харьков. На видеозаписях, опубликованных в сети отчетливо видно, как группа молодых людей нападает на автобус, бьет стекла дубинкой, забрасывает в салон файер и избивает человека на проезжей части.

Реклама

"Отчетливо видно, что нападали и избивали толпой, разбивали битами стекла, пытались поджечь автобус, а также были слышны выстрелы", – говорится в сообщении канала Харьков 1654, опубликовавшего видео.

В тренде
Местами будет дождливо: чего ждать от погоды в Украине 28 августа (карта)
Нападение на автобус на трассе Киев-Харьков

Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Двое человек ранены, полиция ввела план "Сирена". Позже стало известно, чтолюдей, напавших на автобус под Харьковом, задержали. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев-Харьков произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это была бойня": отец пострадавшей курсантки рассказал подробности резонансного ДТП в КиевеПроисшествия
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въездУкраина
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской областиОдесса
В Киеве ночью похитили человека: объявили план
В Киеве ночью похитили человека: объявили план "Перехват"Происшествия
ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушек
ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушекПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять