Избивали толпой и пытались поджечь автобус – появилось видео нападения на трассе Киев-Харьков

На видео видно, как молодые люди избивают человека на проезжей части

В сети появилось видео момента нападения на автобус на трассе Киев-Харьков. На видеозаписях, опубликованных в сети отчетливо видно, как группа молодых людей нападает на автобус, бьет стекла дубинкой, забрасывает в салон файер и избивает человека на проезжей части.

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"Отчетливо видно, что нападали и избивали толпой, разбивали битами стекла, пытались поджечь автобус, а также были слышны выстрелы", – говорится в сообщении канала Харьков 1654, опубликовавшего видео.

Нападение на автобус на трассе Киев-Харьков

Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Двое человек ранены, полиция ввела план "Сирена". Позже стало известно, чтолюдей, напавших на автобус под Харьковом, задержали. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев-Харьков произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

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