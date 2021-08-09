Избрание меры пресечения Януковичу и российско-китайские учения – анонсы СЕГОДНЯ

Cуд в Киеве рассмотрит очередное ходатайство о мере пресечения беглому президенту Украины, а в КНР начнутся совместные с Россией военные учения

В Киеве пройдет очередной суд по Януковичу, а в Китае - учения с РФ / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 9 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

8:00 – пресс-тур в рамках учебных сборов с резервистами и военнообязанными 112-й отдельной бригады теробороны Киева. Учения продлятся с 7 до 13 августа. Сбор представителей СМИ для выезда автобусом возле КГГА (ул. Крещатик, 36):

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8:30-10:00 – выполнение боевых задач по обороне Киева (ул. Большая окружная, напротив ЖК "Министерский", Оболонский район).

11:00-12:00 – развертывание штаба района ТРО Голосеевской РГА и основного командного пункта отдельной бригады ТрО (малый зал Голосеевской РГА).

10:30 – заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 11:00 – брифинг на тему "Презентация отчета о деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2021 года". Организатор – Национальное антикоррупционное бюро Украины, спикер – глава НАБУ Артем Сытник (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Трансляция.

– брифинг на тему "Презентация отчета о деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2021 года". Организатор – Национальное антикоррупционное бюро Украины, спикер – глава НАБУ Артем Сытник (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Трансляция. 13:00 – открытие звезд украинским спортсменам: биатлонисткам – Вите Семеренко и Валентине Семеренко, гимнастке – Стелле Захаровой ("Площадь звезд", пл. Спортивная, 1а).

– открытие звезд украинским спортсменам: биатлонисткам – Вите Семеренко и Валентине Семеренко, гимнастке – Стелле Захаровой ("Площадь звезд", пл. Спортивная, 1а). 14:00 – рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу за организацию насильственных преступлений против участников мирной акции протеста на Майдане в 2013-2014 годах в Печерском районном суде Киева (ул. Владимирская, 15).

– рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу за организацию насильственных преступлений против участников мирной акции протеста на Майдане в 2013-2014 годах в Печерском районном суде Киева (ул. Владимирская, 15). Заседание исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины. Детали.

Николаевская область

Командно-штабная тренировка с командованием Объединенных Сил и другими органами военного управления Вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей (подразделений) к практическим действиям в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений. Ожидается визит военно-политического руководства государства. Сбор аккредитованных журналистов – в 7:00 у здания Николаевской ОГА (ул. Адмиральская, 22, Николаев).

За рубежом

Франция

С 9 августа вступает в действие норма о предъявлении "санитарного паспорта" в частности при посещении ресторанов, кафе и в транспорте (за исключением городского).

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Китай