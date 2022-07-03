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Изменение комендантского часа в Донецкой области, эвакуация из горячих точек и другие важные события 3 июля

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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3 июля, 06:43
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По всей территории Украины уже на протяжении 5 месяцев введен комендантский час, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать население
В Донецкой области сменили время комендантского часа, а "Укрзализныця" опубликовала новый график поезда. Коллаж "Сегодня"
В Донецкой области сменили время комендантского часа, а "Укрзализныця" опубликовала новый график поезда. Коллаж "Сегодня"

Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Впрочем, там решили сократить продолжительность комендантского часа. Кроме того, 3 июля, в западных, а также Винницкой областях ожидаются грозы со шквалами ветра.

Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты

Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты. Кроме этого, деньги смогут получить и те, кто до сих пор находится в неволе.

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Так, Минреинтеграции планирует возобновить работу межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным. После этого будут возобновлены выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще находится в неволе.

Получить помощь смогут:

  • Украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
  • Семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории РФ по политическим мотивам, а также через общественную, политическую или профессиональную деятельность таких лиц.

Также сообщается и о том, какую сумму смогут получить украинцы. Пленные, которые уже освобождены из неволи или еще лишены свободы, в отношении которых правительство примет положительное решение, смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривень.

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В Донецкой области сменили время комендантского часа

Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Впрочем, там решили сократить продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

С понедельника, 4 июля, он будет действовать с 22:00 до 04:00.

"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаски будут действовать с 22:00 до 04:00, – написал он.

Также Кириленко призывает всех ответственно относиться к ограничениям, ведь это вопрос личной и общественной безопасности.

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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 3 июля

АО "Укрзализныця" объявило об эвакуационном поезде из Покровска во Львов.

Эвакуационный поезд на 3 июля:

  • • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может изменяться.

К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.

В Украине объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 3 июля, в западных, а также Винницкой областях ожидаются грозы со шквалами ветра.

"3 июля в западных и Винницкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщает ГСЧС.

Синоптики объявили первый уровень опасности – желтый.

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