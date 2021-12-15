Изменится ли срок действия COVID-сертификата после третьей дозы? В Минздраве ответили

У людей, получивших дополнительную дозу вакцины от коронавируса, срок действия COVID-сертификата не изменится.
Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает "Укринформ".
Она сказала, что людям, имеющим показания в связи с тяжелыми заболеваниями, рекомендуется вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19, поскольку иммунная система у таких людей могла не сформировать надлежащую защиту.
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"Хочу объяснить, что дополнительный COVID-сертификат у них генерироваться не будет. Действующим останется "зеленый" сертификат. Причем его срок также будет одинаковым – то есть 365 дней, считая со дня получения второй дозы. Вместе с тем внесение данных в электронную систему здравоохранения о прививках пациента остается", – сказала Карчевич.
Третья доза COVID-вакцины
Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.
Кто получит дополнительную дозу
В первую очередь это будут такие люди:
- имеющие ВИЧ;
- имеющие онкологию;
- после трансплантации органов;
- те, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;
- имеющие иммунно-дефицитные состояния.
Как получить дополнительную дозу
Для этого необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу. Он даст направление произвольной формы на прививку той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.
В ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу.
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