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Изменится ли срок действия COVID-сертификата после третьей дозы? В Минздраве ответили

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 16:18
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Министерство здравоохранения разрешило делать прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19, но не всем
Срок действия COVID-сертификата составит год от второй дозы прививки
Срок действия COVID-сертификата составит год от второй дозы прививки / Фото: Коллаж: Сегодня

У людей, получивших дополнительную дозу вакцины от коронавируса, срок действия COVID-сертификата не изменится.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает "Укринформ".

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Она сказала, что людям, имеющим показания в связи с тяжелыми заболеваниями, рекомендуется вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19, поскольку иммунная система у таких людей могла не сформировать надлежащую защиту.

"Хочу объяснить, что дополнительный COVID-сертификат у них генерироваться не будет. Действующим останется "зеленый" сертификат. Причем его срок также будет одинаковым – то есть 365 дней, считая со дня получения второй дозы. Вместе с тем внесение данных в электронную систему здравоохранения о прививках пациента остается", – сказала Карчевич.

Третья доза COVID-вакцины

Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.

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Кто получит дополнительную дозу

В первую очередь это будут такие люди:

  • имеющие ВИЧ;
  • имеющие онкологию;
  • после трансплантации органов;
  • те, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;
  • имеющие иммунно-дефицитные состояния.

Как получить дополнительную дозу

Для этого необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу. Он даст направление произвольной формы на прививку той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

В ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу.

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