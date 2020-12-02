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Изнасилование в Кагарлыке: скандальное дело передали в суд

2 декабря, 17:46

Виталий Семченко Виталий Семченко

Пятерым фигурантам инкриминируют пытки, лишение свободы и изнасилование

Прокуратура направила в суд резонансное дело о пытках и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Пятерым фигурантам дела инкриминируют пытки, лишение свободы и изнасилование. В частности, речь идет о таких правонарушениях:

  • В январе 2020 года трое правоохранителей "выбивали" признания из двух человек – возили их в багажнике, били током и приковывали наручниками к батарее.
  • В еще одном эпизоде, в мае 2020-го, они нанесли 17 ударов потерпевшему, чтобы "выбить" из него признание.
  • В мае текущего года один из полицейских в своем кабинете пытал женщину, которую ранее вызвал к себе в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал.

Отмечается, что руководитель отделения в Кагарлыке знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер.

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Напомним, в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

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Также мы писали о результатах служебных расследований, которые были проведены после скандала в Кагарлыке.

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суд полиция изнасилование Кагарлык Офис генпрокурора
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