Израиль готовится поставлять вооружение Украине — СМИ

Чиновники рассказали, что могут получить ВСУ

В Израиле обсудят, какое вооружение можно дать Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Израиль готовится поставлять в Украину оборонное вооружение. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Политические и военные чиновники в Израиле все больше склоняются к усилению военной и гражданской помощи Украине, поскольку все большее количество доказательств российских зверств против мирного населения Украины делает шаткий нейтралитет Израиля в войне менее устойчивым, пишет Haaretz.

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В ближайшие дни ожидается дополнительное обсуждение, в ходе которого будет рассмотрен перечень предметов, которые можно отправлять в Украину.

Что могут дать

Официальные лица заявили, что между шлемами для солдат и израильской противоракетной системой "Железный купол" есть много предметов, которые можно отправить. Среди соответствующих должностных лиц сложился консенсус о том, что, по крайней мере, на данном этапе украинской армии не будут предоставлены системы ПВО, перспективное вооружение и ударные системы.

В то же время, считается, что оборонные системы, защищающие войска на земле, личное боевое снаряжение и системы предупреждения можно было бы прислать, не вызывая кризиса с россиянами.

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Поддержка будет носить более декларативный характер, и не будет включать существенных объемов поставок, отчасти потому, что США и страны Европы уже поставляют Украину сверх возможностей Израиля.

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