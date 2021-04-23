Помощь с Востока: сможет ли Израиль утихомирить Кремль – мнение экспертов

Израильский премьер действительно может выступить посредником между Украиной и Россией. Тем более, что сейчас у наших стран хорошие отношения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Журналисты "Сегодня" попытались понять, удастся ли политику вдохнуть жизнь в переговорный процесс.

Выгода для Украины

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Сегодня посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук сообщил, что израильский премьер может стать посредником в переговорах Киева и Москвы. Впрочем, в пресс-службе Нетаньяху эту информацию пока не комментируют. А в Офисе президента "Сегодня" ответили:

"Если говорить конкретно об Израиле, то можно подчеркнуть их абсолютно совершенное понимание ситуации, абсолютно справедливую оценку мотивов всех сторон, а также личное теплое отношение к Украине. Ведь Израиль – это искренний и очень проактивный наш партнер. Более того, сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху всегда глубоко в украинской теме и имеет хорошие отношения как с президентом Украины, так и с главой России. Точно является огромным плюсом в такой деликатной сфере как переговоры по войне/миру", – заявили в ОП.

В переговорах заинтересован и сам Нетаньяху

23 марта в Израиле состоялись досрочные парламентские выборы, на которых победила партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. И теперь страну ждут сложные переговоры для формирования коалиции. Если компромисс не будет достигнут, Израилю придется провести уже пятые досрочные парламентские выборы за последние два года.

"Нетаньяху остается у власти, но не имеет абсолютного большинства в Кнессете и не может сформировать коалицию. Думаю, премьеру Израиля не помешало бы продемонстрировать свою дипломатическую эффективность. И он может попытаться это сделать", – считает политолог Владимир Фесенко.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский тоже считает, что решение привлечь опытного дипломата Нетаньяху к переговорам между Россией и Украиной – удачное решение. Вероятно, именно этой теме был посвящен недавний визит в Израиль главы ОП Андрея Ермака.

"В Израиле живет около полумиллиона украинцев, которые представляют собой большую электоральную группу. Ко всему, что происходит в Украине, в Израиле относятся с большим вниманием", – говорит Долинский.

Эксперт уточняет, что десятки тысяч израильтян регулярно посещают Украину – "до карантина ежедневно осуществлялись 4-5 авиарейсов между странами". Кроме того, наши государства сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом, а также в гуманитарных вопросах.

Чудес ждать не стоит

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Ранее отношения Израиля и Украины складывались не лучшим образом. В частности, украинская сторона не поддержала Израиль в Совбезе ООН по ряду важных для него вопросов.

в 2016 году проголосовала за резолюцию, осуждающую строительство еврейских поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим.

в 2017-м вместе с другими членами Совбеза Украина отказалась поддержать инициативу США о признании Иерусалима столицей Израиля.

в 2018 году посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что шокирован решением Львовского областного совета провозгласить 2019-й годом Степана Бандеры.

в 2019 году Киев не согласился признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, как предлагал Вашингтон.

в 2020 году посол Израиля осудил решение переименовать Тернопольский городской стадион в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

После прихода к власти Владимира Зеленского ситуация изменилась – отношения на уровне глав государств значительно улучшились. Более того, вскоре после инаугурации украинского лидера Нетаньяху впервые за 20 лет прилетел в Украину.

"Это была историческая встреча. Первый за долгие годы визит израильского лидера на украинскую землю. Очень рад знакомству с Биньямином Нетаньяху, в котором я почувствовал надежного партнера и друга Украины. Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан. Но дело не только в примере", – написал тогда Зеленский.

Политолог Владимир Фесенко считает, что Израиль действительно может выступить посредником между Украиной и Россией. Тем более, что сейчас у наших стран хорошие отношения.

"У Израиля гораздо меньше общих экономических интересов с Россией, чем, к примеру, у Германии. Не секрет, что последняя, как и РФ, заинтересована в окончании строительства "Северного потока-2", – отмечает эксперт.

В тоже время Фесенко подчеркивает, что ждать чудес от вхождения в переговорный процесс израильского лидера не стоит. По словам политолога, сейчас основная проблема заключается не в том, кто выступает в роли посредника, а в том, что Путин не желает идти ни на какие взаимоприемлемые компромиссы.

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