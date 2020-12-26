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Что должно быть в машине в плохую погоду: пять советов водителям от Мочанова

26 декабря, 19:15

Ольга Литвин Ольга Литвин

Автогонщик подсказал, как в непогоду обеспечить себе удачную поездку

Украинский автогонщик Алексей Мочанов подсказал водителям, как обезопасить себя, выезжая на дороги в снег, туман и гололед. Свои советы специалист опубликовал на странице в Facebook.

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Мочанов советует:

  • Держать уровень топлива в баке не меньше половины, лучше 3/4.
  • Позаботиться про запас воды, взять шоколад, влажные салфетки, телефонную зарядку.

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  • Кроме троса, крюка, лопаты и проводов-"крокодилов", желательно иметь в багажнике охлаждающую жидкость (во время пребывания в пробке ее уровень может упасть), "незамерзайку" в омыватель стекла и литр вашего масла на долив – такого же, как залито в систему. Особенно это касается водителей не новых машин.
  • Не забыть про пакет с двумя парами сухих носков, запасную обувь и перчатки.
  • Взять две пачки соли и пакет песка. Изучить прогноз и "не лезть на рожон".

"Веселих і гарних свят!" – пожелал всем украинцам Алексей.

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Что должно быть в машине в плохую погоду: пять советов водителям от Мочанова

Ранее Мочанов заявлял, что вернуть Крым и Донбасс силой мы не сможем.

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Напомним, в Украине продолжает бушевать ледяная непогода, что создает большие проблемы:

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авто безопасность непогода Алексей Мочанов автомобилисты дороги в Украине
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