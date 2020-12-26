Что должно быть в машине в плохую погоду: пять советов водителям от Мочанова

Украинский автогонщик Алексей Мочанов подсказал водителям, как обезопасить себя, выезжая на дороги в снег, туман и гололед. Свои советы специалист опубликовал на странице в Facebook.
Мочанов советует:
- Держать уровень топлива в баке не меньше половины, лучше 3/4.
- Позаботиться про запас воды, взять шоколад, влажные салфетки, телефонную зарядку.
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- Кроме троса, крюка, лопаты и проводов-"крокодилов", желательно иметь в багажнике охлаждающую жидкость (во время пребывания в пробке ее уровень может упасть), "незамерзайку" в омыватель стекла и литр вашего масла на долив – такого же, как залито в систему. Особенно это касается водителей не новых машин.
- Не забыть про пакет с двумя парами сухих носков, запасную обувь и перчатки.
- Взять две пачки соли и пакет песка. Изучить прогноз и "не лезть на рожон".
"Веселих і гарних свят!" – пожелал всем украинцам Алексей.
Ранее Мочанов заявлял, что вернуть Крым и Донбасс силой мы не сможем.
Напомним, в Украине продолжает бушевать ледяная непогода, что создает большие проблемы:
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