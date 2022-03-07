Изуродован и почти без связи, но держит удар: Мариуполь на 12-й день войны

Оккупанты продолжают убивать гражданское население и сорвали эвакуацию из города

Оккупанты уничтожают Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 7 марта в городе Мариуполь Донецкой области практически отсутствует мобильная связь и разрушены коммуникации. Однако город держит оборону.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Мариуполь. Практически без связи, с разрушенными коммуникациями держит удар и бьет в ответ", – написал он.

В то же время в компании Vodafone Ukraine вчера днем подтвердили, что в Мариуполе действительно отсутствует мобильная связь.

"Как только было восстановлено электроснабжение в области, специалисты займутся восстановлением связи. Надеемся, это произойдет скоро", – написали в комментарии сотрудники компании.

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Какая ситуация в Мариуполе

Вчера, 6 марта, жертвой российских оккупантов стал 18-месячный ребенок в Мариуполе. Кроме того, еще один человек получил ранения. В то же время глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что установить точные данные относительно пострадавших в Мариуполе на данный момент невозможно.

Кроме того, ни 6, ни 5 марта эвакуация местных жителей из Мариуполя не состоялась. Россияне обстреливали места скопления людей, которые хотели эвакуироваться из города, и сорвали договоренности о безопасном выводе украинцев из Мариуполя.

Также в город не смог добраться гуманитарный конвой, отправленный из Запорожья. Он должен привезти жителям Мариуполя медикаменты и продукты первой необходимости.

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Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") рассказал о ситуации в городе на вечер 6 марта:

"Геноцид украинского народа прямо сейчас. Враг продолжает обстреливать город Мариуполь. По МКР "Восточный" бьет ТОС-1 "Буратино", также по городу работает вражеская авиация, танки, ствольная и реактивная артиллерия. Число жертв среди гражданского населения уточняется, целые районы города разрушают и жгут российские оккупанты, уничтожая людей!!!" – говорится в сообщении.

В то же время, по словам "Калины", украинским войскам удалось провести контратаку, ликвидировав около сорока оккупантов, уничтожив семь танков и другую технику противника.

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