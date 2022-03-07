Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Изуродован и почти без связи, но держит удар: Мариуполь на 12-й день войны

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 марта, 08:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оккупанты продолжают убивать гражданское население и сорвали эвакуацию из города
Оккупанты уничтожают Мариуполь
Оккупанты уничтожают Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 7 марта в городе Мариуполь Донецкой области практически отсутствует мобильная связь и разрушены коммуникации. Однако город держит оборону.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Реклама

"Мариуполь. Практически без связи, с разрушенными коммуникациями держит удар и бьет в ответ", – написал он.

В то же время в компании Vodafone Ukraine вчера днем подтвердили, что в Мариуполе действительно отсутствует мобильная связь.

"Как только было восстановлено электроснабжение в области, специалисты займутся восстановлением связи. Надеемся, это произойдет скоро", написали в комментарии сотрудники компании.

Реклама

Какая ситуация в Мариуполе

Вчера, 6 марта, жертвой российских оккупантов стал 18-месячный ребенок в Мариуполе. Кроме того, еще один человек получил ранения. В то же время глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что установить точные данные относительно пострадавших в Мариуполе на данный момент невозможно.

Кроме того, ни 6, ни 5 марта эвакуация местных жителей из Мариуполя не состоялась. Россияне обстреливали места скопления людей, которые хотели эвакуироваться из города, и сорвали договоренности о безопасном выводе украинцев из Мариуполя.

Также в город не смог добраться гуманитарный конвой, отправленный из Запорожья. Он должен привезти жителям Мариуполя медикаменты и продукты первой необходимости.

Реклама

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") рассказал о ситуации в городе на вечер 6 марта:

"Геноцид украинского народа прямо сейчас. Враг продолжает обстреливать город Мариуполь. По МКР "Восточный" бьет ТОС-1 "Буратино", также по городу работает вражеская авиация, танки, ствольная и реактивная артиллерия. Число жертв среди гражданского населения уточняется, целые районы города разрушают и жгут российские оккупанты, уничтожая людей!!!" – говорится в сообщении.

В то же время, по словам "Калины", украинским войскам удалось провести контратаку, ликвидировав около сорока оккупантов, уничтожив семь танков и другую технику противника.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Пункты пропуска на границе работают круглосуточно – Госпогранслужба Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день одиннадцатый. Новые санкции для РФ и большие потери оккупантов – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Капитан запаса Сергей Чижиков, мобилизованный сотрудник Укрпошты, сбил российский самолет, бомбивший Чернигов. Новейший Су-35 (стоимость - $50 млн) был уничтожен почтальоном-ракетчиком с помощью ПЗРК «Игла-1». Точная доставка "бандероли" - гордимся!
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять