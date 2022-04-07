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Известное "Руководство по безопасности для журналистов" доступно на украинском языке

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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7 апреля, 17:23
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Пособие предоставляет практические советы для журналистов, работающих в горячих точках и зонах высокого риска
"Руководство по безопасности для журналистов" рассказывает, как обезопасить себя, работая в горячих точках
"Руководство по безопасности для журналистов" рассказывает, как обезопасить себя, работая в горячих точках / Фото: Коллаж: Сегодня

"Репортеры без границ" совместно с Национальным союзом журналистов Украины при поддержке ЮНЕСКО подготовили украиноязычную адаптацию специального издания "Руководство по безопасности для журналистов". В нем приведены рекомендации, советы и инструкции для журналистов, как обезопасить себя, работая в горячих точках.

Об этом сообщает НСЖУ.

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Данное руководство предлагает практические советы для журналистов, работающих в зонах высокого риска, а также краткие инструкции по подготовке к разному типу опасностей, которые могут включать вооруженные конфликты, эпидемии, стихийные бедствия и уличные протесты.

Кроме советов по мерам предосторожности, справочник содержит рассказы иностранных корреспондентов об их опыте во время поездок в районы повышенного риска.

"Руководство по безопасности для журналистов" размещено на официальной цифровой библиотеке ЮНЕСКО.

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В начальных цитатах украинского издания приведены слова руководителей ЮНЕСКО, "Репортеров без границ" и Национального союза журналистов Украины.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле уверяет, что организация настроена поддерживать и защищать журналистов, работающих в Украине в условиях войны.

"Каждый день журналисты и работники СМИ рискуют своей жизнью в Украине, чтобы предоставить спасительную информацию местному населению и информировать мир о реалиях этой войны. Мы настроены поддерживать и защищать их всеми возможными способами. ЮНЕСКО была решительно отдана этому с начала кризиса в тесном сотрудничестве со своими международными партнерами и местными специалистами", – сказала Одри Азуле.

Генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар отмечает, что СМИ, освещающие войну в Украине, играют решающую роль в борьбе с фейками.

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"Репортеры без границ" (RSF) изначально оказывают поддержку украинским и международным журналистам. Мы оказываем им лучшую помощь в процессе освещения войны. Работа журналиста в Украине имеет решающее значение для защиты прав людей на информацию и помощи в борьбе с фейками", – отметил Кристоф Делуар.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко напомнил, что украинские журналисты в один момент стали военкорами, не имея ни соответствующих навыков, ни защитного снаряжения.

"Тысячи украинских журналистов в одночасье стали фронтовыми корреспондентами. При этом не имея соответствующих навыков и защитного снаряжения. Наша миссия – максимально обезопасить жизнь и здоровье журналистов, освещающих войну в Украине. Благодарим международное сообщество за поддержку и значительное внимание к украинской теме", – прокомментировал Сергей Томиленко.

В дополнение к поддержке адаптации издания ЮНЕСКО заявило о готовности обеспечить тренинговую учебу журналистов и всячески оказывать поддержку свободному распространению правдивой информации о войне в Украине.

Как сообщалось ранее, для украинских журналистов, продолжающих работать в горячих точках, уже заказаны 125 комплектов защитного снаряжения. Выдача этого оборудования в срочную бесплатную аренду будет администрироваться Национальным союзом журналистов Украины.

Стоит отметить, что первое издание "Руководства по безопасности для журналистов" было опубликовано в 1992 году. С этого времени оно периодически получает обновления с учетом новых реалий и вызовов. Пособие доступно как в печатной, так и в онлайновой версиях на разных языках, теперь, благодаря усилиям НСЖУ, в том числе и на украинском.

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