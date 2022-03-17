Известный музыкант и агент РФ: что известно о предателе, сдавшем Луцкий аэродром оккупантам

Илья Сметанин уже попадал в поле зрения украинских правоохранителей

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Предателем, который "сдал" российским оккупантам Луцкий военный аэродром, оказался известный в городе музыкант – скрипач Илья Сметанин. По его наводке 24 февраля военные РФ обстреляли аэродром ракетами, а 11 марта – ударили повторно.

Как сообщает местное издание "Високий замок" Илья – из семьи музыкантов, вырос в Луцке в микрорайоне, когда-то заселенном советскими военными. Илья хвастался, что его дед был ракетчиком, а мама мечтала стать летчицей. Сам Сметанин выбрал музыкальную профессию – отучился во Львовской консерватории и стал скрипачом, работал в оркестре "Кантабиле" Волынской областной филармонии.

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Также Илья увлекался самолетами. В 2010 году Илья Сметанин стал одним из основателей организации ОВАЛ (Организация волынских авиалюбителей). На самом же деле был одним из информаторов, которые сливали врагу всю информацию о волынской авиации – и военной, и гражданской. Предоставлял сведения о деятельности клубов, аэродромов, полигонов, даже авиамодельного кружка для детей. Гордился, что собирает информацию о войсках противовоздушной обороны и ракетных войсках стратегического назначения.

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Предатель уже попадал в поле зрения СБУ

Как сообщает Район.in.ua, Илья Сметанин ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов

В мае 2018 года Сметанин стал фигурантом громкого скандала: в компании с другими луцкими симпатиками СССР ездил на "Форум победителей" в Брянск Российской Федерации.

Тогда СБУ открывала уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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Еще одна история, к которой причастен Сметанин – задержание в Луцке в марте 2020 года агента российской разведки, "сливавшего" информацию о Луцком аэродроме.

Тогда на границе с Польшей в Волынской области СБУ задержала мужчину, пытавшегося вывезти пакет данных о Луцком аэродроме. Он не отрицал своей вины, а сразу признался, что должен был доставить информацию врагу.

Из изъятых документов стало ясно, что Россия готовила диверсию и бомбовый удар. В бумагах подробно расписан маршрут для диверсионной группы, которая должна была атаковать склад с боеприпасами, и отметку целей с комментариями, по которым обычно направляют бомбардировщики.

Задержанный – Виталий Синельников, летчик, служивший в Луцке до 2004 года, был одним из лучших штурманов-бомбардировщиков.

По информации издания, задержан был также Илья Сметанин, причем его снимали со сцены прямо во время концерта. Но соучастие тогда доказать не смогли, и Сметанин пошел по делу Синельникова свидетелем.

Сметанин извинился перед украинским народом

После задержания Илья Сметанин попросил прощения у украинцев за измену и сотрудничество с врагом. Приводим текст его признания полностью: