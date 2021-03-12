Известный врач назвал 22 способа справиться с COVID-19

Главное – заранее найти врача, который поможет вам во время лечения

Львовский медик Тарас Жиравецкий рассказал, как нужно действовать людям, которые заболели COVID-19.

Реклама

Соответствующий пост врач опубликовал на своей странице в Facebook.

"Простой совет: найдите своего врача, который вас будет курировать в случае ковида дома, если вы его еще не искали и если вы не болели, потому что потом искать будет сложно", – отметил он.

В тренде Ляшко назвал условие для введения жесткого карантина в Украине

Сбивать температуру нужно с первого дня заболевания. Вовремя сделайте тест – ПЦР или антиген на коронавирус. Это даст возможность понять, что вы заболели не простудой – многие так думают в первые дни болезни. Если COVID-19 подтвердился, предупредите об этом всех людей, с которым вы недавно контактировали. Выходить из дома при ковиде не стоит – холодный воздух вреден для легких, могут быть осложнения. Прекратите заниматься спортом минимум на месяц. Смотрите положительные фильмы и читайте позитивные новости. Не распространяйте фейки о лечении коронавируса чудо-лекарством. Не паникуйте – так принимаются не совсем рациональные решения. Компьютерную томографию легких не стоит делать с первого дня заболевания. Если у вас есть сопутствующие заболевания, контактируйте с узким специалистом, который вас курирует. Прислушивайтесь к советам врачей. Постарайтесь сделать максимум, чтобы не попасть в больницу, поэтому еще раз читайте пункт 11. Не сдавайтесь и не падайте духом – болезнь уходит от сильных. Помнить о том, что супергерои сейчас – это простые врачи в белых халатах, а теперь еще и масках, спецкостюмах и очках. Перестаньте писать комментарии о том, что вирус это фейк. Сформируйте домашнюю аптечку, потому что больному бегать по аптекам не комфортно. Никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами – перестаньте вести нездоровый образ жизни (стоп сигареты, алкоголь, нездоровая пища). Оставайтесь человечными друг к другу и поддерживайте тех, кто в этом нуждается. Никаких эффективных противовирусных лекарств нет, поэтому не скупайте в аптеке "фуфломицины" – это все равно не работает. Через 14 дней вы уже не будете заражать других, поэтому повторный ПЦР-тест не требуется. Если вы планируете поездку за границу, возьмите с собой аптечку, там найти лекарство всегда тяжело. Сохраните эти рекомендации и отправьте их знакомым и родственникам.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко назвал условие для введения жесткого карантина в Украине.

Также мы писали, что наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Житомирской и Винницкой областях, а также в Киеве.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама