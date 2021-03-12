Известный врач назвал 22 способа справиться с COVID-19

Львовский медик Тарас Жиравецкий рассказал, как нужно действовать людям, которые заболели COVID-19.
Соответствующий пост врач опубликовал на своей странице в Facebook.
"Простой совет: найдите своего врача, который вас будет курировать в случае ковида дома, если вы его еще не искали и если вы не болели, потому что потом искать будет сложно", – отметил он.
- Сбивать температуру нужно с первого дня заболевания.
- Вовремя сделайте тест – ПЦР или антиген на коронавирус. Это даст возможность понять, что вы заболели не простудой – многие так думают в первые дни болезни.
- Если COVID-19 подтвердился, предупредите об этом всех людей, с которым вы недавно контактировали.
- Выходить из дома при ковиде не стоит – холодный воздух вреден для легких, могут быть осложнения.
- Прекратите заниматься спортом минимум на месяц.
- Смотрите положительные фильмы и читайте позитивные новости.
- Не распространяйте фейки о лечении коронавируса чудо-лекарством.
- Не паникуйте – так принимаются не совсем рациональные решения.
- Компьютерную томографию легких не стоит делать с первого дня заболевания.
- Если у вас есть сопутствующие заболевания, контактируйте с узким специалистом, который вас курирует.
- Прислушивайтесь к советам врачей.
- Постарайтесь сделать максимум, чтобы не попасть в больницу, поэтому еще раз читайте пункт 11.
- Не сдавайтесь и не падайте духом – болезнь уходит от сильных.
- Помнить о том, что супергерои сейчас – это простые врачи в белых халатах, а теперь еще и масках, спецкостюмах и очках.
- Перестаньте писать комментарии о том, что вирус это фейк.
- Сформируйте домашнюю аптечку, потому что больному бегать по аптекам не комфортно.
- Никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами – перестаньте вести нездоровый образ жизни (стоп сигареты, алкоголь, нездоровая пища).
- Оставайтесь человечными друг к другу и поддерживайте тех, кто в этом нуждается.
- Никаких эффективных противовирусных лекарств нет, поэтому не скупайте в аптеке "фуфломицины" – это все равно не работает.
- Через 14 дней вы уже не будете заражать других, поэтому повторный ПЦР-тест не требуется.
- Если вы планируете поездку за границу, возьмите с собой аптечку, там найти лекарство всегда тяжело.
- Сохраните эти рекомендации и отправьте их знакомым и родственникам.
Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко назвал условие для введения жесткого карантина в Украине.
Также мы писали, что наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Житомирской и Винницкой областях, а также в Киеве.
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