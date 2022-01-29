К 2050 году украинцев станет на 7 млн меньше. В ООН назвали главные причины

К 2050 году население Украины сократится на семь миллионов – с нынешних 41 млн до 35 млн. Такая негативная динамика – одна из самых быстрых в мире.
Такой прогноз опубликовали в Организации Объединенных Наций.
По данным Госстата, на 1 декабря 2021 года население Украины составило 41 млн 208 тыс. 106 человек.
Далее по теме
Почему людей станет меньше?
В ООН назвали главные факторы:
- низкий коэффициент рождаемости;
- высокий уровень смертности;
- постоянный рост уровня внешней миграции;
- недостаточный уровень благосостояния;
- отсутствие у женщин возможности совмещать карьеру и уход за детьми.
В прогнозе уточнили, что около трети украинцев умирает в возрасте до 65 лет, хотя более половины этих смертей можно предотвратить.
"Распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин", - написали в ООН.
Трудовая миграция
Согласно приблизительным подсчетам, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинцев, и их количество, скорее всего, будет только расти. Причем почти половина украинцев занята в низкоквалифицированных видах деятельности. Людей привлекает то, что таким образом им легче иметь доступ к рынкам труда в ЕС.
В ООН подчеркнули, что за границу преимущественно выезжают молодые люди, у которых образование лучше, чем у тех, кто остается в Украине.
Украинцы быстро стареют
Уровень рождаемости в Украине снижается еще и из-за того, что население стареет быстрее. Сейчас больше пятой части населения старше 60 лет, и эта доля вырастет до 36% к 2050 году.
"Женщины составляют около двух третей населения старше 65 лет и почти 3/4 населения старше 80 лет, они сталкиваются с повышенным риском уязвимости и бедности", — отметили в ООН.
До 2050 года на нужды пожилых людей из госбюджета будут тратить до 25% ВВП.