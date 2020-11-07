К дому председателя КСУ Тупицкого привезли виселицу (фото)

Представители Центра противодействия коррупции и Автомайдана отправились в имение председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в Васильков под Киевом. Они привезли к дому главы КСУ виселицу.
"Выезжаем к Тупицкому", – написал в Facebook председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и опубликовал фото автомобиля, на котором возвышается виселица.
Активисты прокатились к Тупицкому, чтобы вручить ему приглашение в Ростов лично.В автопробеге "Тупицкий – вали в Ростов" приняли участие около 30 автомобилей. Некоторые участники прикрепили флаги к своим машинам.
Полиция перекрыла улицу на подъезде к дому Тупицкого: правоохранители стали в 3 ряда и не пропускали ни машины, ни людей, между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка.
Город Васильков входит в "красную зону" карантина, где действует ограничение на массовые мероприятия (нельзя более 20 человек). Именно поэтому полиция не пропускает активистов.
Активисты зажгли файеры, но сами стали расходиться.
Ранее Тупицкий заявил: если Верховная Рада поддержит президентский законопроект об увольнении всего состава КСУ и он временно перестанет функционировать, это может нести угрозу территориальной целостности страны.
Также напомним, что президент Владимир Зеленский предложил главе КСУ подать в отставку после скандального решения по антикоррупционному законодательству.
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