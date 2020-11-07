Українська
$ 28,36
33,58
  1. Последние новости Украины

К дому председателя КСУ Тупицкого привезли виселицу (фото)

7 ноября, 14:19

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Между полицией и активистами произошла потасовка

Представители Центра противодействия коррупции и Автомайдана отправились в имение председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в Васильков под Киевом. Они привезли к дому главы КСУ виселицу.

Реклама

"Выезжаем к Тупицкому", – написал в Facebook председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и опубликовал фото автомобиля, на котором возвышается виселица.

Активисты прокатились к Тупицкому, чтобы вручить ему приглашение в Ростов лично.В автопробеге "Тупицкий – вали в Ростов" приняли участие около 30 автомобилей. Некоторые участники прикрепили флаги к своим машинам.

Фото: Великий Київ

Полиция перекрыла улицу на подъезде к дому Тупицкого: правоохранители стали в 3 ряда и не пропускали ни машины, ни людей, между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка.

Фото: Великий Київ
Реклама

Город Васильков входит в "красную зону" карантина, где действует ограничение на массовые мероприятия (нельзя более 20 человек). Именно поэтому полиция не пропускает активистов.

В тренде
Полиция сможет штрафовать нарушителей карантина без суда и разбирательств
Фото: Рбк-Украина

Активисты зажгли файеры, но сами стали расходиться.

Ранее Тупицкий заявил: если Верховная Рада поддержит президентский законопроект об увольнении всего состава КСУ и он временно перестанет функционировать, это может нести угрозу территориальной целостности страны.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский предложил главе КСУ подать в отставку после скандального решения по антикоррупционному законодательству.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В Украине вводят карантин выходного дня – подробности
В Украине вводят карантин выходного дня – подробностиУкраина
Новую пенсионную систему должны принять до конца года – что предложил Кабмин
Новую пенсионную систему должны принять до конца года – что предложил КабминЭкономика
Степанов озвучил будущее медреформы Супрун
Степанов озвучил будущее медреформы СупрунУкраина
Рада ввела штрафы за неношение масок: сколько заплатят нарушители
Рада ввела штрафы за неношение масок: сколько заплатят нарушителиПолитика
"На работу надо, бл**ь, ходить, Коля". Видео, как Арахамия отчитал ТищенкоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять