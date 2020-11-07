К дому председателя КСУ Тупицкого привезли виселицу (фото)

Между полицией и активистами произошла потасовка

Представители Центра противодействия коррупции и Автомайдана отправились в имение председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в Васильков под Киевом. Они привезли к дому главы КСУ виселицу.

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"Выезжаем к Тупицкому", – написал в Facebook председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и опубликовал фото автомобиля, на котором возвышается виселица.

Активисты прокатились к Тупицкому, чтобы вручить ему приглашение в Ростов лично.В автопробеге "Тупицкий – вали в Ростов" приняли участие около 30 автомобилей. Некоторые участники прикрепили флаги к своим машинам.

Фото: Великий Київ

Полиция перекрыла улицу на подъезде к дому Тупицкого: правоохранители стали в 3 ряда и не пропускали ни машины, ни людей, между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка.

Фото: Великий Київ

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Город Васильков входит в "красную зону" карантина, где действует ограничение на массовые мероприятия (нельзя более 20 человек). Именно поэтому полиция не пропускает активистов.

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Фото: Рбк-Украина

Активисты зажгли файеры, но сами стали расходиться.

Ранее Тупицкий заявил: если Верховная Рада поддержит президентский законопроект об увольнении всего состава КСУ и он временно перестанет функционировать, это может нести угрозу территориальной целостности страны.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский предложил главе КСУ подать в отставку после скандального решения по антикоррупционному законодательству.

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