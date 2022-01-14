К хакерским атакам причастна РФ. В Минкульте объяснили, почему и как их раскрыли

К хакерским атакам на сайты госструктур Украины причастна РФ – власти уже нашли несколько доказательств. С помощью кибератаки Россия хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
"Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый и даже не во второй раз. Некоторые кибератаки были столь массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов", – написала пресс-служба.
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С помощью таких атак РФ пытается дестабилизировать ситуацию в стране, посеять хаос и уныние в обществе.
С чем связана хакерская атака?
В Минкульте считают, что попытка взлома украинских ресурсов связана с такими факторами:
- недавним поражением РФ на переговорах о сотрудничестве Украины и НАТО.
- Россия на днях снова начала военные учения у границ Украины, а атаки могут быть "прибавкой", чтобы надавить психологически.
Почему РФ причастна к атакам?
В министерстве заявили, что на русский след указывает и хронология распространения новости: сначала соцсети, потом информация сначала появилась в "сливных бачках", а дальше ее активно распространили уже российские СМИ:
- 04:04 – "Бойтесь": хакеры взломали сайт Министерства образования Украины" (alternatio.org);
- 04:14 – "Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям" (ria.ru);
- 05:00 – "Хакеры взломали сайт министерства образования Украины" (echo.msk.ru);
- 05:03 – "Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы" (life.ru);
Украинские медиа подхватили новость только в 7 утра.
Как хакеры скрывали "российский след"
В сообщении, которое хакеры оставили на украинских сайтах, были упоминания о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях".
"Это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны. Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой", – объяснили в Минкульте.
Украинские расследователи еще в 2017 году нашли факты причастности российских спецслужб к нагнетанию антиукраинских настроений в Польше. Россияне используют крайних националистов или работают под их видом: повреждают памятники и могилы, наносят провокационные надписи на украинском или польском языке.
"Польский текст хоть и написан без ошибок, но и видно, что его писал не носитель языка. Это Центр стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги", – уточнили в Минкульте.
Какие выводы можно сделать?
- Россия вбрасывает в кибервойну огромные ресурсы, они даже атаковали США и взламывали ящики политиков. Поэтому никто не может гарантировать 100% защиту информации в Сети.
- Кибератаку можно рассматривать как нападение на Украину, поскольку пострадали порталы госорганов. РФ должна понести ответственность и санкции – не за горами;
- Цель кибератаки – психологическое давление и устрашение – об этом говорят хотя бы заголовки новостей "Бойтесь..", "Ждите худшего…".
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