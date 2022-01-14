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К хакерским атакам причастна РФ. В Минкульте объяснили, почему и как их раскрыли

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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14 января, 15:45
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Украинские власти рассказали, почему РФ выгодны хакерские атаки на госсайты и как нашли "российский след"
Хакерские атаки на украинские сайты могла организовать РФ
Хакерские атаки на украинские сайты могла организовать РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

К хакерским атакам на сайты госструктур Украины причастна РФ – власти уже нашли несколько доказательств. С помощью кибератаки Россия хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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"Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый и даже не во второй раз. Некоторые кибератаки были столь массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов", – написала пресс-служба.

С помощью таких атак РФ пытается дестабилизировать ситуацию в стране, посеять хаос и уныние в обществе.

С чем связана хакерская атака?

В Минкульте считают, что попытка взлома украинских ресурсов связана с такими факторами:

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  • недавним поражением РФ на переговорах о сотрудничестве Украины и НАТО.
  • Россия на днях снова начала военные учения у границ Украины, а атаки могут быть "прибавкой", чтобы надавить психологически.

Почему РФ причастна к атакам?

В министерстве заявили, что на русский след указывает и хронология распространения новости: сначала соцсети, потом информация сначала появилась в "сливных бачках", а дальше ее активно распространили уже российские СМИ:

  • 04:04 – "Бойтесь": хакеры взломали сайт Министерства образования Украины" (alternatio.org);
  • 04:14 – "Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям" (ria.ru);
  • 05:00 – "Хакеры взломали сайт министерства образования Украины" (echo.msk.ru);
  • 05:03 – "Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы" (life.ru);

Украинские медиа подхватили новость только в 7 утра.

Как хакеры скрывали "российский след"

В сообщении, которое хакеры оставили на украинских сайтах, были упоминания о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях".

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"Это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны. Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой", – объяснили в Минкульте.

Украинские расследователи еще в 2017 году нашли факты причастности российских спецслужб к нагнетанию антиукраинских настроений в Польше. Россияне используют крайних националистов или работают под их видом: повреждают памятники и могилы, наносят провокационные надписи на украинском или польском языке.

"Польский текст хоть и написан без ошибок, но и видно, что его писал не носитель языка. Это Центр стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги", – уточнили в Минкульте.

Какие выводы можно сделать?

  • Россия вбрасывает в кибервойну огромные ресурсы, они даже атаковали США и взламывали ящики политиков. Поэтому никто не может гарантировать 100% защиту информации в Сети.
  • Кибератаку можно рассматривать как нападение на Украину, поскольку пострадали порталы госорганов. РФ должна понести ответственность и санкции – не за горами;
  • Цель кибератаки – психологическое давление и устрашение – об этом говорят хотя бы заголовки новостей "Бойтесь..", "Ждите худшего…".

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