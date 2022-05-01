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К России должны быть применены санкции по примеру Ирана – Андрей Коболев

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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1 мая, 10:15
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Начать экс-глава Нафтогаза предлагает с тактики "отрезания салями"
Андрей Коболев заявил, что к российским энергоносителям должны быть применены санкции по примеру Ирана
Андрей Коболев заявил, что к российским энергоносителям должны быть применены санкции по примеру Ирана / Фото: AFP, Pixabay, Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин считал, что из-за зависимости от российских нефти и газа Запад не решится ему противостоять, но он ошибся.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-2021 годах Андрей Коболев во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Одна из гипотез, которую используют Путин и его правительство, – это то, что энергетика настолько важна, потому что ее заменить нельзя, ни нефть, ни газ нельзя заменить в Европе. И они считают, что им всегда все будет прощаться, их будут любить и обнимать", – сказал он.

Путин думал, что имеет право на вседозволенность со стороны Запада, добавил Коболев и подчеркнул, что нужно подорвать такое убеждение российского диктатора.

"Пока его нельзя убедить в этом или взорвать это убеждение, он никогда не отступит", – отметил Андрей Коболев.

Очень важно, чтобы Запад показал, что он серьезно подходит к санкциям и готов основательно подвергнуть сомнению экономическое существование России, сказал экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

По его мнению, против России должны быть применены санкции по примеру Ирана.

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"Но прежде чем переходить к модели Ирана, можно добиться скорой победы, которая серьезно отразится на Путине и его окружении, если эти санкции достигнут модели полного эмбарго. То есть можно начать с тактики "отрезания салями". Начинаем с более простого, меньшего и отрезаем отчасти другие его преимущества", – сказал Коболев.

Он также отметил, что Россия ошибается, рассчитывая на скорейшее снятие санкций после войны.

"Они будут пытаться давить на Украину, очень сильно, надеясь, что когда война закончится, они все это отыграют обратно. Это иллюзия, эта их надежда и гипотеза нежизнеспособна. Ее нужно все время разрушать. Потому что они так воспринимают мир. И они видят мир совершенно обезображенным, оскверненным", – подчеркнул он.

Напомним, Европейский Союз намерен ввести запрет на российскую нефть к концу 2022 года. Ограничения на импорт будут вводить постепенно. Решения о новых санкциях могут быть приняты на очередном заседании послов блока после 2 мая.

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