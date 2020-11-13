К семейному врачу обращается только половина заболевших COVID-19 – опрос

В Украине к семейному врачу обращается только половина заболевших коронавирусом.
Такие данные показал опрос, проведенный программой "Свобода слова Савика Шустера", в котором приняли участие 14 923 зрителей.
В то же время 18,4% ответили, что лечились от COVID-19 сами. 14% консультировались у знакомых медиков, 7,3% – у друга, который переболел коронавирусом. В частные клиники обращались 5% респондентов, а в страховую компанию – 1,7%.
Согласно результатам социологического опроса, большинство зрителей программы ответили, что переболели COVID-19 (80,6%).
У 70,8% респондентов есть знакомые, которые заболели коронавирусом. 12,1% ответили, что знают людей, которые умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны.
Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
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