Українська
$ 27,29
32,24
  1. Последние новости Украины

"К троим есть вопросы": Разумков намекнул на увольнения в Кабмине

16 июля 2021 16:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После отставки Авакова летом больше не планируется перестановок в правительстве, а вот осенью могут быть сюрпризы

У некоторых министров осенью могут быть проблемы. Коллаж "Сегодня"

У некоторых министров осенью могут быть проблемы. Коллаж "Сегодня"

Отставок в Кабинете министров летом не будет, а осенью не исключены новые увольнения, под вопроом не менее трех министров. Об этом сказал на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

Реклама

По его словам, в правительстве есть некоторые министры, которые неплохо справляются со своей работой, но к некоторым есть вопросы и у него, и у депутатов.

"Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас – точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью – посмотрим", – сказал Разумков.

На уточняющий вопрос журналистов, к скольким членам правительства у него имеются вопросы, спикер ответил, что "как минимум к троим". Однако имена не стал называть.

Как сообщали новости "Сегодня", после вчерашней отставки Арсена Авакова сегодня Рада назначила министром внутренних дел Дениса Монастырского. Он заявил, что будет беспощадно бороться с теми полицейскими, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей. Также он озвучил главные приоритеты своей работы на посту главы МВД.

В тренде
Помощника нардепа задержали на взятке: кого и зачем он пытался подкупить
Помощника депутата поймали на горячем. Коллаж "Сегодня"
Реклама

Тем временем Рада 20 июля снова соберется на внеочередное заседание, и это несмотря на то, что у депутатов каникулы до сентября.

Смотрите также в сюжете, как Рада увольняла Авакова:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату
Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату "похолодания"Украина
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словамиУкраина
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят –
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят – "варит кашу"Украина
Аваков пойдет в мэры Харькова? В
Аваков пойдет в мэры Харькова? В "Слуге народа" готовы поддержать экс-министраУкраина
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУ
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУФинансы
Борьба с
Борьба с "тенью" в разгаре: к кому придут с проверками в ближайшее времяБизнес

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять