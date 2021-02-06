Под здания двух украинских телеканалов пришли активисты (фото, видео)

В субботу, 6 февраля, активисты пришли к зданиям двух телеканалов – "Интер" и "Наш". Они требуют увольнения сотрудников и закрытия каналов.

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Об этом сообщает Pavlovsky News.

Организаторами акции являются несколько общественных организаций. Среди них: "Основа будущего" (бывшая "С14"), "Правый сектор" и Всеукраинская молодежная общественная организация "Сокол".

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На фото и видео с места видно, что возле телеканала "Наш" установили несколько аудиоколонок.

В то же время Патрульная полиция Киева уже предупредила киевлян о возможном осложнении движения транспорта в направлении улицы Глыбочицкой из-за проведения массовой акции.

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Ранее мы сообщали, что задержанный во время протестов ветеран войны Алексей Середюк требует прекращения деятельности телеканала "НАШ". И в случае, если к нему приблизятся полицейские, Алексей угрожал прыгнуть из окна.

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