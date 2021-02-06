Українська
$ 27,89
33,45
  1. Последние новости Украины

Под здания двух украинских телеканалов пришли активисты (фото, видео)

6 февраля, 18:32

Виктория Барановская Виктория Барановская

Активисты требуют закрытия СМИ

В субботу, 6 февраля, активисты пришли к зданиям двух телеканалов – "Интер" и "Наш". Они требуют увольнения сотрудников и закрытия каналов.

Реклама

Об этом сообщает Pavlovsky News.

Организаторами акции являются несколько общественных организаций. Среди них: "Основа будущего" (бывшая "С14"), "Правый сектор" и Всеукраинская молодежная общественная организация "Сокол".

Реклама

На фото и видео с места видно, что возле телеканала "Наш" установили несколько аудиоколонок.

В то же время Патрульная полиция Киева уже предупредила киевлян о возможном осложнении движения транспорта в направлении улицы Глыбочицкой из-за проведения массовой акции.

Реклама

В тренде
Трагедия в Запорожье: вынесут ли уроки из пожара в больнице?

Реклама

Ранее мы сообщали, что задержанный во время протестов ветеран войны Алексей Середюк требует прекращения деятельности телеканала "НАШ". И в случае, если к нему приблизятся полицейские, Алексей угрожал прыгнуть из окна.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты телеканал активист
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать
День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делатьФаново
Доллар быстро падает в цене: что происходит с курсом
Доллар быстро падает в цене: что происходит с курсомФинансы
Морозы, гололедица и снежные заносы: в некоторых областях остановится движение транспорта
Морозы, гололедица и снежные заносы: в некоторых областях остановится движение транспортаУкраина
Ждать ли доллара по 30 гривен? Два сценария до 2024 года
Ждать ли доллара по 30 гривен? Два сценария до 2024 годаФинансы
Курс доллара в Украине просел ниже психологической отметки
Курс доллара в Украине просел ниже психологической отметкиФинансы
Доллар и евро обновляют минимумы с конца 2020 года: официальный курс
Доллар и евро обновляют минимумы с конца 2020 года: официальный курсФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять