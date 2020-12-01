Кабмин 2 декабря не будет принимать решения о локдауне – Степанов

Глава Минздрава рассказал, какие вопросы он будет выносить на Кабмин в среду

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на завтрашнем заседании Кабинета министров, 2 декабря, правительство не будет принимать решения о введении локдауна в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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На вопрос ведущей, ждать ли на завтрашнем заседании правительства решения о введении локдауна, он ответил: "Нет, не ждать. Мы такое предложение на заседание правительства не вносили".

"У нас есть другие постановления, которые касаются медицинской системы, медицинской сферы. Но все, что завтра, оно не касается именно карантинных ограничений. Там (в повестке дня) есть постановления относительно дополнительного выделения средств на лабораторные центры… Что касается жесткого карантина, каких-либо дополнительных ограничений, то на завтра такой проект решения даже не готовили", – заявил Степанов.

Отметим, что на прошедших выходных, 28-29 ноября, закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали.

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