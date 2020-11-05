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Кабмин готовит новые карантинные ограничения. Как будут работать детсады и школы

5 ноября, 14:14

Виталий Андроник Виталий Андроник

Ограничения работы детсадов и школ обновят согласно новым реалиям

Кабинет министров в пятницу, 6 октября, рассмотрит новые карантинные ограничения. Минздрав уже внес свои предложения по карантину в Кабмин. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Изменения коснутся детсадов и школ.

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Минздрав предлагает разрешить работать садикам и школам с 1-го по 4-й классы в "красных зонах". Ученики с 5-го класса будут учится дистанционно.

По действующему постановлению Кабмина, все учреждения образования должны закрываться в "красных зонах" и переходить на дистанционное обучение. Однако до сегодняшнего дня данные меры действовали избирательно. Как пояснил Виктор Ляшко в интервью "Сегодня", в качестве эксперемента некоторым городам в "красных зонах" разрешали открывать детсады и школы.

"Комиссия ТЭБ и ЧС пошла на уступки, чтобы посмотреть, как это будут соблюдать и будет ли продолжаться рост заболеваемости или нет. Местные власти не смягчают, а просят об ослаблениях, которые рассматриваются на национальном уровне", – сказал Ляшко.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что аптеки и магазины будут принимать пожилых людей в отдельное время. По словам врача, большинство летальных случаев происходит среди граждан категории 50+.

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школа карантин детсады Минздрав Кабинет министров Виктор Ляшко дистанционное образование

Источник: Сегодня

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