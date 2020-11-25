Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает вариант возможного введения локадуна во время новогодних и рождественских праздников.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введения карантина на зимние праздники … О введении более жестких мер сейчас не идет речь, но мы понимаем, что конец декабря – начало января может дать толчок к вспышке болезни, которую медицинская система может не выдержать", – сказал он во вступительном слове.

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Шмыгаль отметил, что сейчас действует карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую" зону, что стало альтернативой введению локдауна. По его словам, эффект от таких мер можно будет оценить в начале декабря.

"Но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась к самому низкому уровню со времени полного карантина весной. Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а, соответственно, разрывается цепочка заболеваемости. Результатом всех этих мер должен стать выход на плато по количеству заболевших в начале декабря", – сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что определенное улучшение ситуации можно увидеть уже сегодня, о чем свидетельствует количество заполненности больниц коронавирусными пациентами.

"У нас вторая неделя, как стабилизировалось количество больных, которыми заняты койко-места в больницах, на уровне 27-28 тысяч. Мы не пересекаем отметку в 30 тысяч. Это позитивный результат", – резюмировал глава правительства

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный жесткий карантин на новогодние праздники. В связи с этим мы подготовили справку, какие будут запреты и ограничения в случае новогоднего локдауна.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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