Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кабмин изменил правила карантина для желтой и красной зон – СМИ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 сентября, 19:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине вот-вот ужесточат карантин, но ограничения коснутся не всех украинцев – кому можно будет без проблем ходить в кафе и магазины
Многие украинцы даже не почувствуют ограничений. Коллаж "Сегодня"
Многие украинцы даже не почувствуют ограничений. Коллаж "Сегодня"

Украина с сегодняшнего дня должна была перейти в желтую зону карантина, но из-за юридических формальностей этого не случилось. Кабинет министров принял с доработкой изменения в постановление №1236 о карантине. Речь идет о новых ограничениях для "желтой" и "красной" зон карантина.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, пишет ZN.UA.

Реклама

Отмечается, что текст постановления пока не обнародовали.

Накануне сегодня состоялось селекторное совещание в Кабмине, на котором обсудили предложения Минздрава об изменениях в карантинные правила.

Согласно решению правительства, ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют один из документов:

  • ковид-сертификат о полной вакцинации;
  • действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест;
  • справку о перенесенном в течение последних нескольких месяцев коронавирусе.

Желтая зона

Реклама

Что запрещается сейчас:

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
  • проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;
  • деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
  • посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;
  • проведение плановых операций;
  • посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.

Читайте больше в нашем материале об усилении карантина, что предполагает еще и красная зона и как будет ходить транспорт.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Реклама

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.68

Евро (€)

31.58

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
1 205 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять