Кабмин сменил временного руководителя Нацслужбы здоровья

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) Андрея Виленского, который до этого занимал должность директора Департамента договорной работы НСЗУ. Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 31 августа, сообщил в Facebook народный депутат, представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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Как сообщают в НСЗУ, Андрей Виленский имеет опыт работы педиатром, заведующим и главным врачом детской поликлиники, топ-менеджером в частных медицинских центрах Киева. Он – кандидат наук государственного управления.

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"Работая топ-менеджером в частных заведениях, внедрил современные стандарты оказания медицинской помощи на принципах доказательной медицины, которые в отдельных направлениях стали эталонными на рынке медицинских услуг в Украине", - отметили в службе.

Как известно, правительство уже более полугода не может найти кандидатуру на должность главы Национальной службы здоровья. Впервые поиски главы НСЗУ объявили в январе.

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