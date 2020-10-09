Кабмин одобрил безвиз Украины с экзотическим государством

Теперь остался последний шаг – подписание соглашения с островным государством

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с государством Сент-Винсент и Гренадины.

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Правительство уполномочило посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко подписать соответствующее соглашение. Документ предусматривает, что визы будут отменены и для Украины, и для островного государства.

После подписания документа безвизовый режим для граждан Украины и Сент-Винсента и Гренадин будет действовать сроком до 90 дней на протяжении 180 дней.

Сент-Винсент и Гренадины – островное государство в Карибском море. Территория состоит из острова Сент-Винсент и 32 мелких островов группы Гренадины. Государство является конституционной монархией в рамках Содружества, возглавляемого королевой Великобритании. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором.

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Напомним, летом Украина упростила визовый режим с Австралией, Новой Зеландией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией.

Отметим, что еще весной начали ходить разговоры, что безвизовый режим Украины с Евросоюзом под угрозой из-за пандемии COVID-19. В то же время в Брюсселе рассказали, насколько Украина сейчас соответствует критериям безвиза. Европейцы отмечают, что Украина находится в списке государств, которые продолжают выполнять требования визовой либерализации.

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