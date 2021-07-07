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Кабмин одобрил список санкций против Беларуси

7 июля 2021 14:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Окончательно список должны утвердить на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Кабмин согласовал план применения санкций против деятелей режима Лукашенко, которые ранее утвердили решением СНБО", – пишет он.

Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Ограничения предлагается ввести в отношении белорусских физлиц на три года.

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Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

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Отметим, что введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе граждан Украины.

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Напомним, Украина ввела санкции против десяти человек, причастных к контрабанде. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности.

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Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства троих лиц. Двое из них оказались под санкциями СНБО за причастность к контрабанде.

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