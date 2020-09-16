Кабмин пересмотрел карантинные правила: что изменилось

Кабинет министров, как и анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов, внес изменения в карантинные правила, которые действуют в стране. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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В частности, были пересмотрены критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

"Установление в регионе "красного" уровня … будет рассматриваться в случае превышения в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Максим Степанов в свою очередь сообщил, что решение о введении "красного" уровня эпидемической опасности будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС в случае:

В тренде Украинцы смогут ездить без виз в еще одну экзотическую страну

загруженности более 70% коек в учреждениях здравоохранения региона более 5 дней подряд,

превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 более чем в 5 раз.

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При этом речь может идти как об одномоментном закрытии всех сфер в "красном" регионе, так и о постепенном введении ограничений.

На территории региона с "оранжевым" уровнем опасности исключается норма о запрете на перевозку общественным транспортом, где заполнено более 50% посадочных мест. Также исключена норма относительно ограничений работы заведений культуры – теперь кинотеатры, театры и другие площадки с сидячими местами могут быть заполнены более, чем наполовину.

При этом посещение учебных заведений во всех зонах будет разрешено, если на самоизоляцию отправлено менее 50% классов.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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