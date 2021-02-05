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Кабмин планирует ослабить карантин – Степанов

5 февраля, 16:25

Виталий Семченко Виталий Семченко

Общественный транспорт закрывать не будут

Кабинет министров продлит карантин до 30 апреля, однако ограничения будут ослаблены.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, планируется:

  • продлить время работы общепитов;
  • разрешить проведение мероприятий с 50% заполненностью залов по расчету не более 1 человека на 5 кв. м.

В то же время ужесточить правила могут в определенных регионах в случае изменения эпидемиологической ситуации – если два критерия одновременно превышают установленные нормы.

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Министр добавил, что при жестком карантине общественный транспорт не будут закрывать.

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Как сообщали новости "Сегодня", после окончания январского локдауна страна живет в общенациональном карантине с ограничениями "оранжевой зоны" до конца февраля. Однако правительство будет не просто продлевать его, а снова введет адаптивный карантин.

Подробнее о запретах и правилах адаптивного карантина – читайте в материале "Сегодня".

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карантин коронавирус Максим Степанов адаптивный карантин
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