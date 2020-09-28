Новые правила для въезда иностранцев в Украину: что нужно знать

Иностранцам снова разрешила въезжать в Украину. Однако для въезда в страну, нужно будет предъявить страховой полис, а некоторым придется отправиться на самоизоляцию или же пройти ПЦР-тест на коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий проект правительственного постановления.
Страховка должна:
- покрывать все затраты связанные с лечением COVID-19;
- действовать весь срок пребывания в Украине.
Читайте также: Коронавирус наступает: как Европа готовится ко второй волне
Иностранцы, которые прибывают из стран так называемой "красной зоны", должны отправиться на самоизоляцию, или пройти ПЦР-тестирование. В случае получения негативного результата, дальнейшую самоизоляцию проходить не нужно.
Аналогичное требование действует и в отношении украинцев, которые прибывают из таких стран.
Как известно, с 28 сентября в Украине действует обновленный список карантинных зон. Адаптивный карантин в стране пока продлен до 1 ноября.
О том, как в Европе ужесточают карантин, смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк