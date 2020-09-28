Новые правила для въезда иностранцев в Украину: что нужно знать

Въезд в страну будет разрешен при наличии страхового полиса

Иностранцам снова разрешила въезжать в Украину. Однако для въезда в страну, нужно будет предъявить страховой полис, а некоторым придется отправиться на самоизоляцию или же пройти ПЦР-тест на коронавирус.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий проект правительственного постановления.

Страховка должна:

покрывать все затраты связанные с лечением COVID-19;

действовать весь срок пребывания в Украине.

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Иностранцы, которые прибывают из стран так называемой "красной зоны", должны отправиться на самоизоляцию, или пройти ПЦР-тестирование. В случае получения негативного результата, дальнейшую самоизоляцию проходить не нужно.

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Аналогичное требование действует и в отношении украинцев, которые прибывают из таких стран.

Как известно, с 28 сентября в Украине действует обновленный список карантинных зон. Адаптивный карантин в стране пока продлен до 1 ноября.

О том, как в Европе ужесточают карантин, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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