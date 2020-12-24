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Кабмин продлил время работы ресторанов в новогоднюю ночь

24 декабря, 11:01

Виталий Семченко Виталий Семченко

Теперь украинцы смогут гулять до самого утра

Кабинет Министров разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, как ранее предполагалось.

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Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

В другое время действия карантинных ограничений работа заведений общественного питания запрещена с 23:00 до 7:00.

Более того, в период строго карантина с 8 по 24 января рестораны и кафе смогут работать только навынос или по адресной доставке.

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Ранее мы писали, что зимние каникулы в школах и детских садах, вероятнее всего, совпадут с ужесточением зимнего карантина. Сайт "Сегодня" разобрался, как локдаун повлияет на продолжительность каникул, сколько будут отдыхать школьники и каким образом организуют обучение.

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Также сообщалось, что с 19 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения – к списку запретов "оранжевой зоны" добавились еще некоторые.

Кроме того, министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что локдаун в январе во время праздников позволит экономике менее болезненно перенести ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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